СБУ обнародовала очередные доказательства участия граждан РФ в войне на Донбассе на стороне боевиков
16:30, 22 апреля 2016Общество
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СБУ продолжает обнародовать очередные доказательства участия граждан Российской Федерации в войне против Украины на стороне террористов "ДНР".
СБУ продолжает обнародовать доказательства участия граждан РФ в войне против Украины / Фото УНИАН
Так, СБУ получила доказательства участия в боевых действиях на стороне террористов граждан России А. Смычкова и С. Обезюка.
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Документ / sbu.gov.ua
Документ / sbu.gov.ua
Документ / sbu.gov.ua
Документ / sbu.gov.ua
Кроме того, по данным спецслужб, в апреле прошлого года к террористической группировки "Октава" присоединился гражданин РФ 1980 года рождения Александр Бекиш, который в 2000 – 2006 годах служил в Вооруженных силах РФ, принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.
Документ / sbu.gov.ua
Документ / sbu.gov.ua
Согласно сообщению, Бекиш в конце 2015 года стал старшим сержантом разведывательного управления республиканской гвардии самопровозглашенной "республики".
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