СБУ обнародовала очередные доказательства участия граждан РФ в войне на Донбассе на стороне боевиков

16:30, 22 апреля 2016
Общество
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СБУ продолжает обнародовать очередные доказательства участия граждан Российской Федерации в войне против Украины на стороне террористов "ДНР".

сбу / Фото УНИАН

Так, СБУ получила доказательства участия в боевых действиях на стороне террористов граждан России А. Смычкова и С. Обезюка.

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sbu.gov.ua
sbu.gov.ua

/ sbu.gov.ua
sbu.gov.ua

Кроме того, по данным спецслужб, в апреле прошлого года к террористической группировки "Октава" присоединился гражданин РФ 1980 года рождения Александр Бекиш, который в 2000 – 2006 годах служил в Вооруженных силах РФ, принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.


Документ / sbu.gov.ua
sbu.gov.ua

Согласно сообщению, Бекиш в конце 2015 года стал старшим сержантом разведывательного управления республиканской гвардии самопровозглашенной "республики".

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