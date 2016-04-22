СБУ обнародовала очередные доказательства участия граждан РФ в войне на Донбассе на стороне боевиков

Так, СБУ получила доказательства участия в боевых действиях на стороне террористов граждан России А. Смычкова и С. Обезюка.

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Кроме того, по данным спецслужб, в апреле прошлого года к террористической группировки "Октава" присоединился гражданин РФ 1980 года рождения Александр Бекиш, который в 2000 – 2006 годах служил в Вооруженных силах РФ, принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.