Российский политолог рассказал, почему боевики "ДНР/ЛНР" оказались выброшенными на обочину истории

15:50, 20 апреля 2016
Война
6347 0

Один из инициаторов "Русской весны" на Донбассе Игорь Гиркин, он же Стрелков, продолжает находиться в России и критиковать действующее руководство страны за "сдачу" русских в Украине и призывает президента Путина уйти в отставку. 

Стрелков / Фото: УНИАН

О том, как стоит воспринимать подобные высказывания новоиспеченного российского "оппозиционера", а также как сегодня к пророссийским боевикам на Донбассе относятся российская власть и население РФ, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает "Апостроф".

Поскольку вся Россия ориентирована на Путина, а ему люди вроде Гиркина совершенно неинтересны, происходит изоляция последнего, заявил Орешкин. Гиркина выбросили из информационного пространства, при этом его поддерживает лишь незначительная часть россиян. Большинство поддерживает Путина. А раз Путину Гиркин не интересен, то население о нем и не говорит.

Читайте такжеСМИ: террорист Гиркин стал персоной нон грата для российских государственных медиа

"Все больше людей, в том числе приближенных к Путину, понимает, что с точки зрения Кремля в Украине произошла геополитическая катастрофа. Украину Кремль потерял. Еще три года назад никто представить себе такого не мог. Украина развернулась на Запад, Киев идет в НАТО, и в ближайшее поколение это будет продолжаться", - рассказывает российский политолог.

Он отмечает, что в такой ситуации Гиркин уже никому не интересен, ведь он проиграл.

Так что с людьми, которые воевали на Донбассе, сейчас в России происходит примерно то же, что с героями Афганистана после того, как война завершилась, проводит параллели российский политолог. 

То есть это люди, выброшенные на обочину исторического процесса. Они никому не интересны. В первую очередь, Путину. А раз не интересны Путину, то значит большинству населения, считает Орешкин.

"Так устроена нынешняя российская вертикаль власти в СМИ. Идет полный контроль пропагандистского аппарата, а в нем места для "Новороссии", для Донецка и Луганска практически не осталось. Потому что ничего хорошего там нет", - подытожил политолог РФ.

Ранее один из бывших главарей российских террористов Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия бросила боевиков из числа граждан РФ, задержанных на Донбассе украинскими силовиками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter