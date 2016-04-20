Российский политолог рассказал, почему боевики "ДНР/ЛНР" оказались выброшенными на обочину истории

О том, как стоит воспринимать подобные высказывания новоиспеченного российского "оппозиционера", а также как сегодня к пророссийским боевикам на Донбассе относятся российская власть и население РФ, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает "Апостроф".

Поскольку вся Россия ориентирована на Путина, а ему люди вроде Гиркина совершенно неинтересны, происходит изоляция последнего, заявил Орешкин. Гиркина выбросили из информационного пространства, при этом его поддерживает лишь незначительная часть россиян. Большинство поддерживает Путина. А раз Путину Гиркин не интересен, то население о нем и не говорит.

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"Все больше людей, в том числе приближенных к Путину, понимает, что с точки зрения Кремля в Украине произошла геополитическая катастрофа. Украину Кремль потерял. Еще три года назад никто представить себе такого не мог. Украина развернулась на Запад, Киев идет в НАТО, и в ближайшее поколение это будет продолжаться", - рассказывает российский политолог.

Он отмечает, что в такой ситуации Гиркин уже никому не интересен, ведь он проиграл.

Так что с людьми, которые воевали на Донбассе, сейчас в России происходит примерно то же, что с героями Афганистана после того, как война завершилась, проводит параллели российский политолог.

То есть это люди, выброшенные на обочину исторического процесса. Они никому не интересны. В первую очередь, Путину. А раз не интересны Путину, то значит большинству населения, считает Орешкин.

"Так устроена нынешняя российская вертикаль власти в СМИ. Идет полный контроль пропагандистского аппарата, а в нем места для "Новороссии", для Донецка и Луганска практически не осталось. Потому что ничего хорошего там нет", - подытожил политолог РФ.

Ранее один из бывших главарей российских террористов Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия бросила боевиков из числа граждан РФ, задержанных на Донбассе украинскими силовиками.