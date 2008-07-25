У Черновецкого увидели, как Кличко увлекся пустословием

Председатель Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Алла ШЛАПАК считает популистскими заявления отдельных депутатов Блока Кличко о повышении размера дотаций социально уязвимым категориям киевлян до 50 грн. в связи с изменением цен на социальные сорта хлеба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

По словам А.ШЛАПАК, «когда депутаты всех фракций Киевсовета работали над разработкой решения проблем киевских хлебопроизводителей в связи с инфляцией и подорожанием всех компонентов и энергоносителей, Блок Кличко никаких предложений, касающихся увеличения размеров дотации до 50 гривен не вносил».

Кроме того, добавила она, когда одобрялся бюджет столицы на 2008 год, в котором были заложены доплаты и дотации для социально уязвимых категорий жителей столицы, депутаты Блока Кличко "вообще не принимали участия в голосовании. "Поэтому заявления о том, как Блок Кличко готов «защитить» киевлян – это ничем не прикрытый популизм и самопиар», - подчеркнула председатель Постоянной Комиссии.

А.ШЛАПАК отметила, что Киев – единственный город, власти которого предусмотрели социальную защиту граждан в связи с изменением цен на хлеб. «Этот результат стал возможным благодаря почти месяцу работы совместной рабочей группы, в которую вошли представители депутатского корпуса и КГГА», - отметила она.

Председатель постоянной Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты обратила внимание, что размер адресной дотации рассчитывался исходя из норм годового потребления хлеба, которые определены Кабинетом Министров Украины. «В соответствии с этими нормами, среднестатистическая взрослый работающий человек потребляет 39 кг «Украинского» и 62 кг «Пшеничного» хлеба в год. Разница между новой и старой ценой составила немногим более 11 гривен. Рабочая группа приняла решение увеличить эту дотацию до 15 гривен с учетом изменения стоимости батона», - отметила она.

«Поэтому когда же представители Блока Кличко говорят о повышении размера дотаций до 50 гривен, при этом абсолютно не владея никакими бюджетными цифрами и расчетами, то ничем иным, как пустословием, это назвать нельзя», - подытожила А.ШЛАПАК.