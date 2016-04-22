Суд обязал Мукачевский горсовет финансировать ПТУ

Как сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации, 21 апреля Мукачевский горрайонный суд рассмотрел по существу иск облгосадминистрации к Мукачевскому горсовету о финансировании трех профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ).

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По информации пресс-службы, истца представлял председатель ОГА Геннадий Москаль, по ходатайству которого к делу были привлечены руководители департамента финансов, департамента образования и науки ОГА, директора трех мукачевских ПТУЗ, а также представители ОАО «Закарпатьеоблэнерго» и ОАО «Закарпатгаз», которым профтехучилища задолжали более 1,2 млн грн за потребленные энергоносители.

В Закарпатской ОГА также добавили, что представитель горсовета на судебное заседание не явился без уважительных причин, поэтому рассмотрение дела было решено проводить без него.

Пресс-служба сообщает, что Москаль разъяснил суду, что ситуация с задолженностью по мукачевским ПТУЗ снова начинает осложняться, поскольку дотация Кабмина, с помощью которой за первый квартал удалось частично выплатить учащимся стипендию, а персоналу зарплату, заканчивается. Однако городская власть и далее отказывается выполнять закон и начать финансировать училища.

«Средства в Мукачевском городском бюджете есть, однако горсовет упорно не желает выделить их на детей, как это сделали другие города Закарпатья. Более того - городские чиновники начинают делить детей на мукачевцев и немукачевцев и говорить о том, что, возможно, дадут деньги только на «своих» учеников и персонал. Чем грубо нарушают Конституцию Украины, которая гарантирует равенство прав независимо от места проживания», - прокомментировал Москаль.

В пресс-службе также добавили, что председатель Закарпатской ОГА призвал суд применить при рассмотрении дела статьи Конституции Украины в качестве нормы прямого действия и обязать горсовет финансировать профтехучилища. Позицию Москаля поддержали директора всех ПТУЗ.

«Суд вынес решение - иск Закарпатской ОГА к Мукачевскому горсовета удовлетворить в полном объеме. Признать решение горсовета о бюджете на 2016 год незаконным и обязать его принять новый бюджет города, который будет отвечать действующему законодательству Украины и учитывать средства на финансирование профтехучилищ».

В ОГА напомнили, что из 16 ПТУЗ, которые функционируют на территории Закарпатья, проблемы с финансированием есть только у трех мукачевских.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля и 17 марта в Мукачево проходили акции протеста учащихся и преподавателей трех городских ПТУ с требованием решить вопрос финансирования профтехучилищ из городского бюджета. Городские власти Мукачево заявили, что для финансирования профтехобразования города потребуется около 40 млн грн, что составляет четверть доходной части бюджета города.

23 марта председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль направил обращение в ВР Украины с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Мукачевского горсовета, который, грубо нарушая закон о госбюджете-2016, отказывается финансировать три ПТУЗ.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О бюджете на 2016 год» полномочия по финансированию профессионально-технических учебных заведений с 1 января переведены на местные бюджеты, и в госбюджете субвенция на эти расходы не предполагается.

Ряд городских советов приняли обращение к руководству государства с просьбой вернуть финансирование профессионально-технического образования в государственный бюджет или же передать органам власти областного уровня. Основной аргумент, что большинство заведений профтехобразования готовят рабочих не только для города, где они расположены, а также для нужд всей области и других регионов.