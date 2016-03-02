Студенты во второй раз заблокировали трассу Киев - Чоп в пределах Мукачево (фоторепортаж, видео)

Студенты и работники ПТУ второй раз на час заблокировали трассу Киев - Чоп в пределах Мукачево.

Об этом информирует корреспондент Mukachevo.net с места событий, уточняя, что блокировка происходит на тех же участках, что и в прошлый раз – на пешеходных переходах на восточном выезде из Мукачево в сторону Ужгорода (западное направление) и Свалявы (восточное направление), а также на пешеходном переходе на улице Д.Галицкого.

В акции протеста в этот раз принимают участие также около 300 человек, это преимущественно трудовые коллективы и студенты 3-х ПТУ – №3, №8 и №31. На месте работают сотрудники полиции.

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Отметим, что требование протестующих – возобновление финансирования ПТУ, которое задерживается уже 2 месяца, хотя ВР приняла закон об изменениях в бюджет, которым предусмотрено финансирование ПТУ за счет государственных субвенций. Но с конца декабря и до сих пор средства на ПТУ в Мукачево не поступали.

Напомним также, что первая предупредительная акция протеста состоялась в понедельник, 29 февраля. Тогда работники ПТУ также заблокировали трассу Киев – Чоп на час.