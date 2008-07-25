В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей I

Сегодня в Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси прибыл Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I.

Как передает корреспондент УНИАН, в киевском аэропорту “Борисполь” его встречали Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК, народные депутаты и представители Церкви.

Сегодня Президент Украины и Вселенский патриарх посетят Киево-Печерскую лавру, примут участие в церемонии возложения цветов к памятникам княгине Ольге, Кириллу и Мефодию, Андрею Первозванному и Святому Владимиру.

Вечером состоится служба в Софийском соборе по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси с участием В.ЮЩЕНКО и ВАРФОЛОМЕЯ I.