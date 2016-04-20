Украина продолжает поиски 681 без вести пропавшего в зоне АТО - Геращенко

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

«Наша задача - искать этих людей. Красный крест должен быть допущен к проведению поисковых работ на захваченной территории», - подчеркнула она.

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По словам Геращенко, «попытки привязать освобождение заложников к амнистии невозможно, ведь амнистия не проводится, пока не прекращены боевые действия».

Также нардеп убеждена, что сейчас «не может идти речь о прекращении санкций к России, ведь Российская Федерация не выполнила никаких условий Минских договоренностей».

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