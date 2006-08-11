Янукович придумал, как снизить цены на бензин

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что цены на нефтепродукты в регионах страны можно регулировать за счет периодического выброса на рынок украинских горюче-смазочных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Симферополе, отвечая на вопрос, каким образом можно отрегулировать цены на бензин в регионах Украины.

"На самом деле отрегулировать реально цены в регионах нереально. Есть рынок, есть спрос, есть потребитель, есть поставщик, - заявил глава правительства Украины. - Мы отработаем системный подход контроля и влияния государства на ценовую политику. Когда я говорю системный подход - частично это о нашей работе с нефтетрейдерами".

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в Украине есть своя нефть, с помощью которой можно "внутри государства отрегулировать цены намного ниже, чем те рыночные цены, которые сложились на рынке Украины". "Это количество горюче-смазочных материалов не может обеспечить Украину на сто процентов, но мы можем снижать цены и регулировать рынок за счет периодического выброса на рынок украинских нефтепродуктов", - считает глава Кабмина. Для этого правительство намерено разработать соответствующую программу.

"Условно говоря, мы будем демпинговать, распределять эти нефтепродукты в регионах для того, чтобы немножко наших нефтетрейдеров опускать в цене, - заявил В.ЯНУКОВИЧ. - Мы это будем делать, я говорю об этом открыто, и буду говорить об этом на встрече в понедельник".

Как сообщал УНИАН, 10 августа премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что правительство намерено в понедельник, 14 августа, встретиться с нефтетрейдерами и подписать меморандум о стабилизации цен на нефтепродукты. Премьер не уточнил содержание меморандума. «Мы будем искать оптимальный путь договоренностей и все это, конечно же, будет в рамках рыночных отношений. Это не будут административные методы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По данным НТЦ «Психея», составляющего Информационную Систему реального времени «RealТЭК», с 31 июля по 7 августа 2006 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,73-5,47% (в среднем на 3,4%). Наибольшую динамику роста демонстрирует самый «социальный» бензин - А-76, который за неделю подорожал на 5,47% или на 0,20 грн./литр - до 3,81 грн./литр. Бензины А-92, А-95 и А-98 за неделю подорожали в среднем на 15 коп. за литр - до 4,15 грн./литр, 4,43 грн./литр и 5,00 грн./литр соответственно. Дизельное топливо подорожало меньше всего - за прошедшую неделю цена выросла на 7 коп./литр - до 4,03 грн./литр.