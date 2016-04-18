Антикоррупционное бюро выбрало двух региональных руководителей

Как сообщает официальный сайт НАБУ, победителем конкурса на должность директора Одесского теруправления стал Семен Кривонос, Львовского - Тарас Лопушанский.

Согласно сообщению, до избрания на должность в НАБУ Кривонос работал первым заместителем начальника Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины, имеет четыре высших образования по специальностям «Агрономия», «Государственное управление», «Право» и «Правоведение».

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Новоизбранный директор Львовского теруправления Лопушанский занимался адвокатской деятельностью - был председателем (управляющим партнером) адвокатского объединения «Ордер». Он имеет три высших образования по специальности «Право», «Правоведение» и «Немецкий язык и литература».

Обоим директорам по 33 года, они женаты и имеют детей.

В НАБУ также сообщили, что в целом документы на участие в конкурсе на должности руководителей Одесского и Львовского территориальных управлений НАБУ подали 106 человек (Одесского - 59, Львовского - 47). По результатам тестирования на знание законодательства к собеседованию были допущены 28 и 25 претендентов на должности соответственно.

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2015 года директор НАБУ Артем Сытник подписал приказ о создании первых территориальных управлений бюро - Одесского и Львовского. Полномочия руководителя Львовского теруправления распространяться на Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Ривненскую, Хмельницкую области, а руководителя Одесского - на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую области.