Защита Александрова и Ерофеева еще не определилась, будет ли подавать апелляцию на приговор суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил адвокат Александрова Валентин Рыбин.

"Нам только что огласили приговор, и пока мы не имеем копии приговора на руках. Нет переведенного приговора у моего подзащитного. Поэтому говорить об апелляции или о каких-либо других действиях мы сможем только тогда, когда получим приговор, изучим его и рассмотрим перспективы его обжалования", - сказал Рыбин.

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По словам адвоката, согласно нормам уголовно-процессуального права, у защиты есть 30 дней для подачи апелляции.

"Мы можем в течение 30 дней обдумывать, определяться со своей позицией", - сказал Рыбин.

Как сообщал УНИАН, Александров и Ерофеев приговорены к 14 годам лишения свободы каждый с конфискацией имущества. Приговор сегодня, 18 апреля, вынес Голосеевский райсуд Киева.