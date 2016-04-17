В Краматорске состоялся Марш свободных людей

В Краматорске Донецкой области прошел Марш свободных людей.

Люди вышли вспомнить митинг сторонников единой Украины, который прошел два года назад, 17 апреля 2014 года. Тогда около 500 человек вышли к памятнику самолету с украинскими флагами, хотя на тот момент Краматорск уже пятый день был оккупирован боевиками "ДНР", и существовала реальная угроза расправы над патриотами, сообщает ТСН.ua.

На этот раз на митинг-шествие собрались около 1 тысячи - 1,5 тысячи человек. Они прошли от памятника самолету до центральной площади Мира.

Перед шествием состоялся небольшой митинг, на котором выступали заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз, историк Вячеслав Вятрович, представители городской власти и штаба АТО, а также местные проукраинские активисты.

Во время шествия люди пели гимн Украины, скандировали традиционные для таких мероприятий лозунги: "Одна єдина соборна Україна", "Слава Україні!", "Слава воїнам АТО!", "Краматорськ – це Україна", "Схід і Захід разом" и так далее.

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Многие люди были в вышиванках или в футболках с патриотическими рисунками. В колоннах были не только украинские флаги, но и флаги Ирландии, Канады, Грузии и Армении.

В прошлом году после митинга 17 апреля в Краматорске снесли памятник Ленину на центральной площади города.