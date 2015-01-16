В Донецкой области нашли тело убитого летом террористами депутата горсовета

Об этом сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

«Тело Ивана Резниченко обнаружил его товарищ, тоже депутат Соледарського горсовета, который самостоятельно занимался поисками. Тело лежало в одной из соляных копален города Соледар Донецкой области», - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, правоохранители задержали двух преступников, которые по заказу сепаратистов убили Резниченко. Убитый был председателем первичной профсоюзной организации ГП «Артемсоль» и придерживался проукраинских патриотических взглядов.

Читайте такжеПорошенко пообещал предоставить Владимиру Рыбаку звание Героя Украины - блогерЗадержанные признались, что в течение недели следили за Резниченко. Злоумышленники похитили депутата вечером 21 июня.

«Преступники дважды выстрелили в голову Ивану Резниченко, а затем перерезали ему горло, потому что он был еще жив. После этого злоумышленники бросили тело в яму», - сообщил Волынец.

Это не первый случай, когда от рук террористов погибают активисты. 17 апреля 2014 года в Донецкой области был убит депутат Горловского горсовета от «Батькивщины» Владимир Рыбак, который сорвал флаг так называемой «Донецкой республики» со здания Горловского горсовета. СБУ тогда установила, что главарь террористов Игорь Безлер по кличке «Бес» поручил своим подручным убить Рыбака.