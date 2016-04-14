Касько рассказал о квартирах, из-за которых его преследует прокуратура

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я работал в органах прокуратуры с 1998 года, куда был направлен по распределению после окончания университета. В 2002 году меня пригласили на работу в ГПУ. В связи с переездом из Львова в Киев мне и моей маме горвласть – подчеркиваю, что не ГПУ – выделила однокомнатную квартиру, жилая площадь которой составляла около 19 кв.м. В дальнейшем моя мама приватизировала это жилье", - сообщил Касько.

По словам Касько, в 2005 году он уволился из ГПУ, на то время не имея перспектив для профессионального роста там, а в 2007 году вернулся по приглашению ГПУ - на должность начальника управления.

"В 2008 году ГПУ инициировало выделение мне трехкомнатной квартиры, которая и вызвала все это излишнее внимание ко мне. Это было первое и единственное служебное жилье, которое я получал. Для получения этого жилья я предоставлял ГПУ ту информацию и в той форме, как это требовались профильным управлением. В том числе справку ЖЭКа о составе семьи, информации из которой спекулирует ГПУ", - отметил Касько.

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"После назначения Пшонки Генеральным прокурором я сразу уволился из органов прокуратуры, а полученная трехкомнатная квартира была мной приватизирована", - добавил он.

"Мне бы очень хотелось поделиться всеми документами, которые подтверждают правдивость моих слов, но я не могу следовать ложным путем ГПУ и раскрывать материалы досудебного расследования", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения.

Ранее прокурор ГПУ Владислав Куценко уверял, что сообщение о подозрении Касько вручили соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур.

10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным ГПУ, Касько незаконно, в том числе путем использования поддельных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем причинил ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.

Напомним, ряд депутатов заявили о намерениях взять Касько на поруки, в случае ареста.