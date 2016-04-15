45% украинцев хотят досрочных выборов Рады, 41% против - опрос

Об этом свидетельствуют предоставленные УНИАН результаты исследования "Динамика общественно-политических взглядов в Украине", проведенного социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

Так, на вопрос "поддерживаете ли Вы проведение досрочных парламентских выборов в Украине?", 22% респондентов ответили, что "однозначно нет", "скорее нет" - 19%. Вместе с тем, "однозначно да" сказали 20%, "скорее да" - 25%. 14% не определились.

Если бы в следующее воскресенье (то есть в начале марта) проходили внеочередные парламентские выборы, то голосовать пришли бы 62% опрошенных, не пришли бы - 30%, не определились - 7%.

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Вместе с тем, если бы парламентские выборы проводились в следующее воскресенье, то поддержка политических сил распределились так: ВО "Батькивщина"- 9%, "Оппозиционный блок" - 8%, "Самопомич" - 8%, "Блок Петра Порошенко" - 7%, Радикальная партия - 5%, ВО "Свобода" - 4%, "Громадянская позиция" - 3%, УКРОП - 2%, "Видродження" - 2%, другие политические силы - 1%.

27% респондентов не голосовали бы ни за одну партию из этого списка, 16% не определились.

Опрос проводился по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 18 февраля по 4 марта 2016 года. Метод опроса – личное интервью у респондента дома. Всего было опрошено 2 400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Дополнительно была опрошена тысяча респондентов в Николаевской и Херсонской областях. Допустимая погрешность не превышает 2%. Исследование профинансировано Агентством США по международному развитию (USAID).

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