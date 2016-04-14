"Дело 26 февраля": Чийгозу в оккупированном Крыму готовы предъявить обвинение - адвокат

Об этом написал на своей странице в Facebook его адвокат Николай Полозов.

«Вчера позвонил следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел П. В. Никкель и известил о том, что в пятницу Ахтему Чийгозу будет предъявляться обвинение», - написал Полозов.

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По его информации, всю следующую неделю будут проводиться следственные действия, и, скорей всего, состоится суд по продлению срока содержания под стражей по ходатайству следствия.

«Первая попытка властей провести расследование событий «26 февраля» провалилась. Даже российский суд в Крыму был вынужден вернуть дело в прокуратуру из-за допущенных нарушений. Очевидно, Кремль не оставляет попыток дезорганизовать и запугать крымских татар. Вчерашнее заявление прокурора Поклонской о приостановлении деятельности Меджлиса одна из вех этого давления. Дело «26 февраля» не исключение и сейчас идет заход на новый виток», – добавил Полозов.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».