В Тернополе суд оштрафовал доцента медвуза на сумму полученной им взятки

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на прошлой неделе принял Тернопольский горрайонный суд.

Суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25,5 тысячи гривень.

Также на подсудимого возложены процессуальные издержки за проведение экспертиз на общую сумму 1166 гривень.

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В приговоре указано, что суд принял во внимание то, что подсудимый в содеянном признался и раскаялся, попросив его строго не наказывать.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Тернополе с взяткой в 1 тысячу долларов задержали доцента вуза, депутата горсовета, который за эту сумму пообещал тернополянке устроиться на работу в одно из медучреждений областного центра.

Задержанный является заведующим кафедрой, доцентом Тернопольского медуниверситета.