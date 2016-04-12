В Сумах неизвестные при свидетелях похитили мужчину

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления полиции в Сумской области, сегодня в 9:30 в дежурную часть Сумского отдела полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что по улице Заливной, 5, возле жилого дома, похитили мужчину.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что 41-летнего сумчанина против его воли неизвестные лица посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. К похищению человека могут быть причастны водитель и пассажиры автомобиля Volkswagen Transporter белого цвета, государственный номер АН 6881 МІ. Дальнейшая проверка продолжается», - говорится в сообщении.

Тем временем местные СМИ отмечают, что ЧП произошло сегодня в 8:23.

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«По словам очевидцев, сумчанин Сергей Белослюдцев отвез дочку в Александровскую гимназию и вернулся домой. Когда выходил из машины, то его перехватили трое неизвестных, которые подстерегали у дома по ул. Заливной, четвертый был за рулем. Они быстро посадили мужчину в белый микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении», - пишут сумские СМИ.

На месте происшествия преступники оставили смятую фотографию похищенного мужчины, что дает повод говорить о заказном характере кражи. Свидетелями похищения стали десятки людей.

Также одна из сумских телекомпаний сообщает, что Бєлослюдцев является учредителем фирмы «Себо плюс», которая занимается производством одежды, обуви, продукции легкой промышленности. Жена похищенного не представляет, кто мог организовать похищение, и говорит, что дома человек ничего о возможных проблемах на работе не рассказывал.

Наряду с тем фирма «Себо плюс» среди прочих фигурирует в недавнем журналистском расследовании, посвященном теме госзакупок товаров по завышенным ценам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, следственно-оперативная группа во время осмотра места происшествия изъяла фотографию потерпевшего, с которой неизвестные лица прибыли на место совершения преступления, кроссовки потерпевшего и кепку одного из нападавших.

"В настоящее время под процессуальным руководством прокуратуры проводится комплекс первоочередных следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения», - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к жителям города с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь следствию, в ближайший отдел полиции или позвонив на «102», или в прокуратуру. Анонимность гарантируется.

На сайте одного из местных СМИ также отмечается, что пострадавший был связан с экс-губернатором Сумщины Юрием Чмырем совместными делами еще с 1990-х годов.