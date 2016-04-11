Оккупанты предлагают перевезти советские памятники из Польши в Крым

После сообщений о том, что в Польше могут снести около 500 советских памятников, глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов принять их на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" Крыма.

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"Крымчане свято хранят память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы готовы принять и установить на территории полуострова памятники советским солдатам – освободителям Польши, которым нет места на освобождённой ими земле. Просим МИД России оказать содействие в решении этого вопроса", – заявил Аксенов.

Ранее сообщалось, что Институт национальной памяти (IPN) Польши предлагает снести около 500 советских памятников в стране.

Российский МИД резко отреагировал на такую инициативу и выразил надежду, что Польша откажется от этих планов.

Польский МИД отметил, что государство обеспечивает охрану кладбищ, где похоронены советские солдаты, и поэтому заявления о "войне памятников" не имеют ничего общего с реальностью.

В то же время, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Польши, соглашение 1994 года не охватывает так называемые символические памятники, которые находятся не на месте захоронений солдат, а являются исключительно символами советского господства.

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"На территории Польши находится несколько сотен таких памятников, расположенных за пределами кладбищ. Согласно польскому законодательству, они остаются в ведении местных муниципальных властей. Действия местной власти относительно этих памятников полностью соответствуют польскому и международному законодательству и не нарушают Соглашения между правительством РП и правительством РФ", - резюмировали в польском МИД.