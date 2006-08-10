В Луганской области объявлен сбор денег на памятник Шевченко

Часть средств выделит ГП «Сведловантрацит»

В городе Свердловск Луганской области объявлен сбор средств и открыто благотворительный счет на сооружение памятника Тарасу Шевченко. Как сообщает пресс-служба Свердловской городского совета, автор проекта монумента - заслуженный художник Украины, скульптор Николай МОЖАЕВ. Стоимость проекта - 800 тыс. грн. Памятник вместе с монументом 5 метров высотой будут построены из светло-серого гранита. Часть средств выделит ГП «Сведловантрацит».

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