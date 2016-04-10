"Попросили усмирить пыл": Кива рассказал, как ему угрожал генерал из-за борьбы с контрабандой

03:37, 10 апреля 2016
Общество
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Начальник департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Илья Кива заявил, что во время работы в зоне АТО ему угрожал один генерал из-за борьбы с контрабандой.

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Об этом сообщает "112 Украина".

"Деньги покупают пусть не всю систему, а отдельных лиц. 8 месяцев назад я вышел из зоны АТО, и все это время уделял внимание пресечению контрабандных потоков. Волноваха, Курахово, Артемовское направление, Зайцево. Тогда я сталкивался с угрозами", - сказал Кива. 

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По его словам, сейчас отсутствует законодательная база для решения вопроса контрабанды в зоны АТО.

"Ко мне приехал генерал. И он сказал, что меня не будет, если я не умерю свой пыл в борьбе с контрабандой. Этого генерала нет больше в правоохранительной системе. Когда подобный генерал говорит такие вещи, кто тогда заинтересован в этом вопросе?", - задался вопросом Кива.

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