Милиция задержала наркоманов, обокравших 30 машин

В Житомире задержана банда из трех автомобильных воров, на счету которых свыше 30 краж из автомашин житомирян на сумму свыше 30 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник уголовного розыска УМВД в Житомирской области Сергей ЭРТУС.

По его словам, в Житомире в этом году участились кражи с автомобилей - лишь на протяжении первого полугодия их было зарегистрировано свыше 100. Эти преступления совершались преимущественно в ночное время.

"Злоумышленники проникали в машины, разбив оконное стекло или воспользовавшись ножницами для открытия дверей. Из автомобиля забирали все, что могло составлять какую-либо ценность: от магнитол, акустических систем до запасных колес. Они не пренебрегали также и личными вещами владельцев”, - отметил С.ЭРТУС.

Он сообщил, что на этой неделе работники милиции задержали трех ранее судимых житомирян, которые нигде не работали, а занимались грабежами из автомобилей граждан. Милицией уже установленная причастность этих лиц к 30 таким преступлениям, - уточнил начальник уголовного розыска и сообщил, что члены банды - наркозависимые люди. По его словам, похищенные вещи они реализовывали на рынках Житомира и водителям такси.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и условий совершения краж и причастности задержанных к другим подобным преступлениям.