Двум полицейским во Львове "светит" до 8 лет тюрьмы за задержание нарушителя (видео)

Об этом сообщили в Нацполиции на своей странице в Facebook.

Напоминается, что 5 декабря 2015 года львовские патрульные остановили авто, которое проехало на красный сигнал светофора. Водитель отрицал нарушение и отказался предоставить документы. На неоднократные требования патрульных (более 30 раз) не реагировал. На место вызвали следователей, потому что водитель не дал патрульным возможности убедиться, что документы настоящие.

Пассажирка мешала работе патрульных и посоветовала ему поехать. После этого водитель быстро направился к автомобилю и пытался сесть за руль. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где установили его личность и составили протокол за нарушение ПДД. Также в отделении полиции составили админпротокол по статье 185 – злостное неповиновение законным требованиям патрульных.

"Мы предоставили все доказательства суду первой инстанции, включительно с видеозаписями нагрудных камер. Судья Сиховского районного суда в постановлении отметил, что ознакомился с видео и увидел, что инспектор более 30 раз в течение 40 минут корректно озвучил требование предъявить документы, определенные п.2.1 ПДД. Кроме того, водителю разъяснили, что он совершает административные правонарушения и об ответственности за эти действия", - отмечается в сообщении полиции.

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Шевченковский районный суд признал мужчину виновным в злостном неповиновении законным требованиям патрульных, с него взыскали 136 грн штрафа. Но вскоре правонарушитель подал апелляционную жалобу относительно превышения власти и служебных полномочий работниками патрульной полиции.

"Прокуратура поддержала заявление мужа. На это время патрульным объявлено подозрение о совершении уголовного преступления. Судом избрана мера пресечения – отстранение от службы на 2 месяца. Двум патрульным Львова, которые задержали водителя за злостное неповиновение, грозит заключение от 3 до 8 лет за якобы превышение служебных полномочий", - подчеркивается в сообщении полиции.

Патрульная полиция требует объективного расследования Перепост приветствуется!Двум патрульным полицейским Львова могут присудить от 3 до 8 лет заключения за якобы превышение служебных обязанностей. Патрульная полиция требует объективного расследования!Немного истории: 5 декабря 2015 года львовские патрульные остановили авто, которое проехало на красный сигнал светофора. Водитель отрицал нарушение и отказался предъявить документы. На неоднократные требования патрульных (более 30 раз) не реагировал. На место вызвали следователей, потому что водитель не дал патрульным возможности убедиться, что документы настоящие.Пассажирка мешала работе патрульных и посоветовала ему поехать. После этого он быстро направился к автомобилю и пытался сесть за руль. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где установили его личность. Составили протокол за нарушение ПДД. Также в отделе полиции составили админпротокол по статье 185 – злостное неповиновение законным требованиям патрульных.Мы предоставили все доказательства суда первой инстанции, включительно с видеозаписями нагрудных камер. Судья Сиховского районного суда в постановлении отметил, что ознакомился с видео и увидел, что инспектор более 30 раз в течение 40 минут корректно озвучил требование предъявить документы, определенные п.2.1 ПДД. Кроме того, водителю разъяснили, что он совершает административных правонарушениях и об ответственности за эти действия.Сиховский районный суд признал мужчину виновным в злостном неповиновении законным требованиям патрульных. С него взыскали 136 грн штрафа. Вскоре правонарушитель подал апелляционную жалобу.Однако, по нашему мнению, Апелляционный суд не принял во внимание доказательства и неправильно оценил все обстоятельства дела, отменил постановление суда первой инстанции. Следовательно, упомянутый ранее мужчина пожаловался в прокуратуру относительно превышения власти и служебных полномочий работниками патрульной полиции.Патрульная полиция требует прозрачного расследования и готова сотрудничать со следствием и предоставить все материалы по этому делу.Прокуратура поддержала заявление мужа. На это время патрульным объявлено подозрение о совершении уголовного преступления. Судом избрана мера пресечения – отстранение от службы на 2 месяца. Двум патрульным Львова, которые задержали водителя за злостное неповиновение грозит заключение от 3 до 8 лет за якобы превышение служебных полномочий. Опубликовано Патрульная полиция Украины 7 апреля 2016 г.

Напомним, ранее из-за погони со стрельбой по ВМW в Киеве прокуратура выдвинула патрульному подозрение в умышленном убийстве.