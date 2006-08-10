В Киеве неизвестный застрелил члена преступной группировки

В Деснянском районе Киева в подъезде жилого дома неизвестный выстрелами из неустановленного оружия застрелил местного жителя Ю. (1978 года рождения).

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибший – безработный, ранее судимый. Кроме того, по оперативной информации, член преступной группировки.

С места происшествия изъяты семь гильз и четыре пули калибра 7,62 мм.