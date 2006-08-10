В Киеве неизвестный застрелил члена преступной группировки
15:53, 10 августа 2006Общество
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С места происшествия изъяты семь гильз и четыре пули
В Деснянском районе Киева в подъезде жилого дома неизвестный выстрелами из неустановленного оружия застрелил местного жителя Ю. (1978 года рождения).
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Погибший – безработный, ранее судимый. Кроме того, по оперативной информации, член преступной группировки.
С места происшествия изъяты семь гильз и четыре пули калибра 7,62 мм.
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