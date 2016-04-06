Что известно о подозреваемых в убийстве адвоката Грабовского: расследование журналистов

Их арест был санкционирован по месту нахождения органа следствия Печерским районным судом Киева, пишет Медиазона.

Адвокат Александр Панченко, представляющий интересы Яковенко, подтвердил факт ареста, заверил, что на его подзащитного не оказывалось ни морального, ни физического давления, однако отказался комментировать дело, сказав, что ему еще не до конца ясна позиция следствия. Яковенко был задержан 17 марта в аэропорту Одессы.

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"Первый, которого взяли в аэропорту, общался с нами сразу, — рассказывает о Яковенко Матиос. — Но он выстроил такую версию, которую невозможно было разбить. Феноменально подготовленный человек, только мы не можем понять место подготовки".

По словам военного прокурора, следствию удалось получить доступ в iCloud Грабовского. Помимо контактов адвоката там хранились фото и видео — в том числе, сделанные похитителями. По этим данным были установлены еще четыре фигуранта дела, которые находятся сейчас в оперативной разработке.

"Телефон убитого он забрал с собой (в Египет — УНИАН) и выходил с него в фейсбук, — говорит Матиос. — Феноменально неглупый "пассажир". Его невозможно было бы найти, если бы мы не вошли в iCloud. А когда мы его взяли, вычислили все контакты за последний год — по интенсивности и всему остальному. Вычислили второго. И второй сдал первого. Без кода доступа ни одна спецслужба не способна взломать "облако". Это идеальное место хранения. Фактор случайности. Их невозможно было бы найти".

Второго подозреваемого — Чмилева — задержали 24 марта в Одессе по фото с банкоматов, где он снимал деньги с карточек Грабовского. По словам главного военного прокурора, Чмилев закрывал камеры банкоматов, но не учел функции скрытой съемки.

Оба арестованных подозреваемых активно пользовались социальными сетями.

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Последний пост Яковенко «ВКонтакте» датирован 13 марта — это селфи в тренажерном зале, подписаное Hilton Deluxe Sharks Bay Egypt. Геометка записи — El-Shaikh Zayed, Шарм-эль-Шейх.

На второй странице Яковенко «ВКонтакте» в разделе «Военная служба» указано: «СББ (СОБСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Б). Беларусь».

Отмечается, что в соцсетях Яковенко как минимум трижды появлялись фотографии оружия. 20 сентября 2015 года он выложил на странице «ВКонтакте» фотографию мужчины в камуфляжном жилете-разгрузке с пистолетом в руках. Лицо на снимке закрыто наложенным в фотошопе изображением львиной морды, фото подписано: «Полигон Морской Пехоты Хмелевка». В Хмелевке Калининградской области действительно расположен полигон российского Балтийского флота, где проводятся тактические учения морской пехоты, а также спортивные мероприятия и туристические выезды.

16 апреля 2014 года Яковенко публиковал в инстаграме снимок двух ножей и пистолета, модель которого он сам указал в комментариях — по утверждению автора фото, это был травматический «Форт-9Р». Подпись к картинке гласила: «К защите Родины готов!!!? Слава Украине!». 30 января того же года он выкладывал кадр с другим пистолетом и комментарием: «Сделал себе подарок». На обеих фотографиях рядом с оружием были разложены патроны.

Как выяснили журналисты, в апреле 2015 года Яковенко разместил резюме: молодой человек искал работу ивент-менеджера, писал о своем опыте арт-директора клубов, организатора вечеринок и ответственного за подбор танцоров в «шоу-балет». Помимо прочего, соискатель указывал, что имеет права категорий А и В и семь лет водительского стажа.

Кроме того, анкета Яковенко размещена в картотеке актеров и моделей Acmodasi.ru. «Умный спортсмен, сочетание ума и мышц. Умею водить мотоциклы и машины (все виды). Готов работать в любом режиме, могу не спать, не есть. Готов играть дерзких парней или смазливых мажоров», — пишет он о себе. Яковенко признает, что не смог закончить Киевский национальный торгово-экономический университет, зато называет себя чемпионом Белой Церкви и Киевской области по боксу в 2008 и 2009 годах.

Яковенко указан как «брат» в анкете другого пользователя «ВКонтакте» — Максима Чмилева из Котовска Одесской области. Судя по профилю «ВКонтакте», Чмилев учится на дневном отделении Украино-американского гуманитарного института «Висконсинский международный университет» в Киеве и специализируется на менеджменте внешнеэкономической деятельности. В 2014 году Чмилев, как следует из его анкеты в соцсети, окончил в Киеве юридический лицей имени Кондратьева.

В качестве места военной службы молодого человека указана «УДОУ (СБУ)». Управление государственной охраны Украины (Управління державної охорони України, УДОУ) — служба, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и правительственных объектов, не входит в состав Службы безопасности Украины. По заверению источника в украинских силовых структурах, человек по имени Максим Чмилев никогда не служил в УДОУ. Судя по активности на страницах Яковенко и Чмилева «ВКонтакте», они — или люди, знающие их пароли — продолжают почти ежедневно заходить в социальную сеть.

«Мы не расследуем полноту и достоверность информации, выложенной двумя уродами в соцсетях. Соцсети на то и соцсети, чтобы создавать себе виртуальный или выдуманный образ», — комментирует Анатолий Матиос записи и фотографии подозреваемых. На вопрос об их причастности к силовым структурам либо радикальным группировкам военный прокурор отвечает метафорически: «Это не Доктор Зло. Непростые пацаны, с определенной идеологией, определенным жизненным укладом, с определенными жизненными оценками событий, которые происходят. [Но] мы не исследуем идеологию, если она не касается предмета расследования».

Как ранее сообщал УНИАН, тело адвоката Юрия Грабовского нашли 25 марта ночью в 27 км от города Жашков Черкасской области в заброшенном колхозном саду со следами насильственной смерти. Его местонахождение было неизвестно с 5 марта 2016 года.