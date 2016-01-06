С оккупированных территорий выехало более миллиона украинцев - ГСЧС

Об этом сообщает международный координационный штаб Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Согласно оперативной информации, с временно оккупированной территории и районов проведения Антитеррористической операции в другие регионы переселено 1 млн. 14 тыс. 288 человек , в том числе из Донецкой и Луганской областей 992 тыс. 585 человек, из Автономной Республики Крым и города Севастополь 21 тыс. 703 человека , из которых 166 тыс. 409 детей и 499 тыс. 555 инвалидов и лиц пожилого возраста», - отмечается в сообщении.

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Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Луганской (247 тыс. 872 лица), Харьковской (209 тыс. 160 человек), Донецкой (116 тыс. 546 человек), Днепропетровской (86 тыс. 669 человек), Запорожской (67 тыс. 257 человек), Киевской (47 тыс. 599 человек) областях и в г. Киеве (39 тыс. 047 человек).

Наименьшее количество расселенных в Тернопольской (2 тыс. 727 человек), Черновицкой (2 тыс. 757), Ривненской (3 тыс. 406), Закарпатской (4 тыс. 058), Ивано-Франковской (4 тыс. 068) и Волынской (4 тыс. 502 человек) областях.

«Местными органами исполнительной власти постоянно проводится поиск помещений, пригодных для размещения внутренне перемещенных лиц. В настоящее время определено 664 объекта различной формы собственности, в которых возможно размещение 11 тыс. 198 внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении.