СБУ как бы искала бомбу в метро

Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины провел учения в Киевском метрополитене в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По легенде учений, злоумышленники заложили взрывчатые устройства в местах наибольшего пассажиропотока станций метрополитена.

Правоохранители имели задачу задержать вероятных злоумышленников и обезвредить взрывчатые устройства.

По информации пресс-службы СБУ, учения прошли успешно и подтвердили соответствующий уровень готовности участников учений к действиям в экстремальных ситуациях.

Как сообщалось, в июле СБУ провела тактико-специальные учения в государственном международном аэропорту «Борисполь», передает «Корреспондент».

Ранее Министерство внутренних дел с привлечением спецподразделения милиции "Беркут" и военнослужащих внутренних войск провело тактико-специальные учения по предотвращению и противодействию массовым беспорядкам на стадионе во время футбольного матча в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы 2012 по футболу.