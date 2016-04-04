Масштабная операция правоохранителей: предотвратили теракты диверсионной группы в трех областях (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что через завербованных лиц диверсанты осуществляли переправку оружия и взрывчатки с оккупированной территории в мирные области Украины.

"Пособники террористов делали "закладки" в четко определенных местах с целью дальнейшего использования для дестабилизации обстановки в крупных городах", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеТрое подозреваемых в подготовке терактов в мечети и тюрьме на Херсонщине уже арестованы

В ходе спецоперации, проведенной совместно с работниками СБУ, на территории Донецкой, Запорожской, Харьковской областей правоохранители изъяли только взрывчатки в виде тротила более 100 кг, а также оружие и боеприпасы.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к деятельности разоблаченной диверсионной группы.