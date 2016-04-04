В Украину окончательно пришла весна: во вторник прогнозируют до +25

Днем во вторник, 5 апреля, в Украине воздух прогреется до 13-19 градусов тепла, на западе ожидается +20..+25 градусов. Об этом сообщает opogode.ua.

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В большинство областей Украины область высокого атмосферного давления принесет сухую преимущественно солнечную погоду, осадки маловероятны.

В западном регионе осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 6-12 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.

В северных областях будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 3-9 тепла, днем 12-17 градусов тепла.

В центре страны осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 15-20 градусов тепла.

В восточных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-16 градусов тепла.

В южной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 14-20 градусов тепла.

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В Киеве 5 апреля господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, днем ​​14-16 градусов тепла.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-12 м/с.