В Черкассах нарушительница, убегая от полиции, сбила патрульного

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк, в центре города на перекрестке улиц Благовестной и Небесной Сотни наряд патрульной полиции заметил автомобиль, который, нарушая Правила дорожного движения, стоял под знаком «Стоянка запрещена».

На замечания патрульных женщина не реагировала, а начала хамить, угрожать и оскорблять патрульных. Она говорила, что у нее отец полковник, поэтому она может стоять где угодно, что завтра их всех уволят и они понесут ответственность за свои действия.

После этого она двинулась с места, пытаясь скрыться и совершила наезд на полицейского, который стоял рядом с машиной. Патрульный получил сильный удар головой о бампер и упал на асфальт.

Чтобы остановить нарушительницу, патрульные вызвали подмогу и к погоне за ней присоединился еще один автонаряд патрульной полиции, который находился неподалеку.

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Машину нарушительницы остановили за квартал от совершения правонарушения. Полицейские вызвали карету скорой помощи для травмированного коллеги. Также карету скорой помощи вызвала себе нарушительница, которой якобы стало плохо.

Врачи госпитализировали травмированного полицейского в больницу с сотрясением мозга. Также в больницу доставили и нарушительницу, которая травмировала полицейского.

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа полиции для фиксации преступления. Патрульные полицейские составили протокол о совершении админнарушения. Решается вопрос об открытии уголовного производства относительно действий и поведения женщины-водителя.

Как отметила пресс-секретарь, у сотрудников патрульной полиции есть видеодоказательства грубиянства и угроз женщины-водителя, наезда на патрульного полицейского, которые вскоре будут обнародованы.

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