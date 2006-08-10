За сколько минут киевлянин зарабатывает на один «Биг Мак»

Киев занимает 62-е место из 70 по уровню зарплат.

Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты исследования, проведенного швейцарским банком UBS.

В первой пятерке – Копенгаген, Осло, Цюрих, Женева и Нью-Йорк. Москва в этом списке занимает 48-е место.

По уровню зарплат Киев опережает только столицу Кении Найроби, столицу Болгарии Софию, столицу Китая Пекин, а также столицу Таиланда Бангкок, столицу Индонезии Джакарту, столицу Филиппин Манилу и столицу Индии Дели.

Исследования проводились на основе сравнения зарплат представителей 14 профессий.

По уровню покупательной способности Киев занял 60-е место из 70. Так, по данным исследования, в Киеве для приобретения одного «Биг Мака» придется отработать 55 минут.

В первой пятерке – швейцарские Цюрих (15 минут) и Женева (16 минут), ирландский Дублин (15 минут), американский Лос-Анжелес (11 минут)и Люксембург (17 минут).

По уровню покупательной способности Киев опередил столицу Мексики, Найроби, столицу Колумбии Боготу, Пекин, Софию, Бангкок, Дели, Манилу и Джакарту.