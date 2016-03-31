Мукачевский горсовет поддержал переименование города в Мукачево
13:34, 31 марта 2016Общество
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Переименование города в Мукачево поддержало большинство депутатов городского совета.
Переименование поддержали большинство депутатов городского совета / lecharcan.com.ua
Депутаты утвердили обоснование переименования города Мукачеве Закарпатской области в Мукачево, сообщает mukachevo.net.
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Депутаты подадут ходатайство в Закарпатский областной совет о внесении представления в Верховную Раду о переименовании города Мукачеве Закарпатской области в Мукачево.
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