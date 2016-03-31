Мукачевский горсовет поддержал переименование города в Мукачево

Переименование города в Мукачево поддержало большинство депутатов городского совета.

Депутаты утвердили обоснование переименования города Мукачеве Закарпатской области в Мукачево, сообщает mukachevo.net. Читайте такжеВ Краматорске переименовали парк Ленина Депутаты подадут ходатайство в Закарпатский областной совет о внесении представления в Верховную Раду о переименовании города Мукачеве Закарпатской области в Мукачево.

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