Мукачевский горсовет поддержал переименование города в Мукачево

13:34, 31 марта 2016
Общество
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Переименование города в Мукачево поддержало большинство депутатов городского совета.

lecharcan.com.ua

Депутаты утвердили обоснование переименования города Мукачеве Закарпатской области в Мукачево, сообщает mukachevo.net.

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Депутаты подадут ходатайство в Закарпатский областной совет о внесении представления в Верховную Раду о переименовании города Мукачеве Закарпатской области в Мукачево.

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