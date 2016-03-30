В Черкассах полиция в результате погони задержала мужчину, открывшего стрельбу и скрывшегося

Как сообщает патрульная полиция Черкасс, сегодня в 14:02 в полицию поступил вызов о том, что неизвестный мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в микрорайоне Дахновка, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле Daewoo Lanos серого цвета.

Экипаж патрульной полиции встретил этот автомобиль на улице Сумгаитской. Поскольку водитель был вооружен, патрульные решили не останавливать нарушителя, а начали его преследование.

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На помощь привлекли еще три экипажа патрульной полиции. За несколько минут подозреваемого задержали на выезде из города. Им оказался местный 43-летний житель. На месте работает следственно-оперативная группа.