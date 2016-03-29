Германия выделит 1 млн евро на поддержку переселенцев из Донбасса

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Киеве.

"Федеральное правительство Германии и в этом году оказывает поддержку Международной организации по миграции (МОМ) для продолжения программ помощи внутренне перемещенным лицам в Украине в размере одного миллиона евро", - сообщили в посольстве.

В прошлом году Германия также выделила миллион евро на проект, который предусматривает финансовую поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, которым угрожает самая большая опасность.

В этом году поддержка должна расшириться с восьми, как это было до сих пор, до 13 регионов.

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Мерами по оказанию помощи смогут воспользоваться прежде всего люди пожилого возраста, инвалиды, родители-одиночки и многодетные семьи, которые таким образом получат поддержку для оплаты аренды жилья, одежды, продуктов питания и медицинского обеспечения, отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 марта в Украине зарегистрировано более 1,75 миллиона переселенцев с Донбасса и Крыма.