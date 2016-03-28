В Москве полиция задержала представителя омбудсмена Украины

Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Валерии Лутковской.

Отмечается, что Шрейдлер был задержан после того, как прибыл в отделение внутренних дел как общественный защитник участников митинга в поддержку Надежды Савченко, предварительно договорившись об этом с полковником полиции. Впоследствии правозащитника отпустили.

Стало известно, что 9 участников пикета, который проходил у метро "Сокольники" в поддержку Надежды Савченко, были задержаны сотрудниками полиции.

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При этом, по словам Шрейдлера, полицейские заявили о том, что участники акции "не задержаны, а любезно приглашены в отделение полиции".

Как известно, учитывая необходимость усиления защиты прав граждан Украины в Российской Федерации, уполномоченный Верховной Рады по правам человека поручила известному российскому общественному деятелю и правозащитнику Владимиру Шрейдлеру быть ее представителем в Российской Федерации на общественных началах.