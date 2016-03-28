Верховный суд разрешил арест судей, которые служат оккупационной власти в Крыму, без согласия Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВСУ Ярослав Романюк сегодня на брифинге.

"По состоянию на март 2014 года, когда началась аннексия Автономной республики Крым Российской Федерацией, в Крыму работало 492 украинских судьи. После аннексии Автономной республики Крым Российской Федерацией 46 судей изъявили желание перевестись на континент, 68 судей изъявили желание уволиться (кто в отставку, а кто по собственному желанию), но 276 судей поступили иначе", - сказал Романюк.

По его словам, "они согласились на предложение органов власти РФ, не прекратив своего гражданства Украины, не подав документы об увольнении с должности судьи Украины, приняли российское гражданство, приняли участие в конкурсе на занятие должностей судей Российской Федерации в Крыму, стали победителями этих конкурсов, были назначены на должности судов РФ и начали осуществление правосудия на территории Автономной республики Крым от имени РФ".

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Романюк подчеркнул, что такие действия этих судей органами досудебного следствия, и в частности Генеральной прокуратурой, были квалифицированы по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с возможностью конфискации имущества.

По словам председателя ВСУ, поскольку судьи не являлись на вызовы в ГПУ, генпрокурор Виктор Шокин внес летом 2015 года 276 представлений в отношении каждого из этих судей. Генпрокурор в представлениях просил их поддержать и внести в Верховную Раду с тем, чтобы получить разрешение парламента на задержание и арест этих судей.

"В Верховном суде очень тщательно, придирчиво проверено каждое из этих 276 представлений и принято решение... применять закон не формально, а применять закон содержательно. Речь идет о лишении судейского иммунитета", - заявил Романюк.

Председатель ВСУ отметил, что, исходя из того, что эти судьи в течение последних двух лет ничего общего с судебной системой Украины не имеют, не осуществляют правосудие от имени Украины и по своей инициативе прекратили отношения с судебной системой Украины, то Украинское государство не должно их защищать судейским иммунитетом.

"Если прокурор считает, что для этого есть основания, он должен напрямую решать вопрос об избрании такой меры пресечения как арест", - заявил Романюк.

Таким образом в Верховном суде Украины считают, что не усматривается необходимости в получении согласия парламента на задержание и взятие под стражу указанных лиц и, соответственно, в поддержании и внесении председателем ВСУ с этой целью представлений ГПУ в парламент. При наличии оснований решение о задержании и взятии под стражу этих лиц может быть принято непосредственно судом по представлению прокурора без согласия Верховной Рады Украины.