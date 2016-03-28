"Весенний гром-2016": в Украине стартовали стратегические военные учения по отражению масштабной агрессии
13:17, 28 марта 2016Общество
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Стратегические командно-штабные учения "Весенний гром - 2016" с привлечением войск (сил) стартовали сегодня в Вооруженных силах Украины.
В Украине начались стратегические учения ВСУ / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что в ходе военных маневров будут отрабатываться вопросы адекватного реагирования на угрозы на всех возможных направлениях для отражения возможной широкомасштабной агрессии, вопросы территориальной обороны, перемещения войск и маневра.
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"Важным признаком учений является проведение всех мероприятий в новых организационно-штатных структурах, адаптированных под стандарты стран-членов НАТО, на которые в ходе реформирования переходят Вооруженные силы Украины", - сообщают в Генштабе.
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