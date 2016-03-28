"Весенний гром-2016": в Украине стартовали стратегические военные учения по отражению масштабной агрессии

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в ходе военных маневров будут отрабатываться вопросы адекватного реагирования на угрозы на всех возможных направлениях для отражения возможной широкомасштабной агрессии, вопросы территориальной обороны, перемещения войск и маневра.

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"Важным признаком учений является проведение всех мероприятий в новых организационно-штатных структурах, адаптированных под стандарты стран-членов НАТО, на которые в ходе реформирования переходят Вооруженные силы Украины", - сообщают в Генштабе.