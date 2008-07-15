В Полтаве из-за матча за Суперкубок по футболу перекрыли дороги

В Полтаве из-за проведения матча за Суперкубок Украины по футболу перекрыто движение на автомагистралях.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области, сегодня с 12.00 перекрыто движение автотранспорта по улицам Независимости, Балакина, Козака, Войкова, Монастырской, Черновола, Остроградской, Сковороды.

Сегодня в Полтаве на стадионе "Ворскла" состоится матч за Суперкубок Украины между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Встречу будет обслуживать немецкая бригаде арбитров во главе с Вольфгангом ШТАРКОМ. Его помощниками будут Ян-Хендрик ЗАЛЬВЕР и Фолькер Везель. ШТАРК.

Матч начнется в 20.45.