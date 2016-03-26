Россия готовит очередной гумконвой на Донбасс

МЧС России приступило к формированию 51-й автоколонны с гуманитарной помощью для Донбасса.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков, передает ТАСС.

"В настоящее время началось формование колонны, в том числе на территории Ногинского спасательного центра. Но дата отправки пока не определена", - сказал он журналистам, пояснив, что дата согласовывается с украинскими коллегами и международными организациями.

Пучков подчеркнул, что помощь Донбассу будет продолжена, в связи с этим в МЧС утверждены планы отправки колонн.

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Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои".

Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".