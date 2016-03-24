На Донбасс отправился "юбилейный" путинский "гумконвой"

Об этом сообщили в прес-службе ведомства.

Отмечается, что в ее составе 90 автомобилей, которые везут свыше 1100 тонн "гуманитарных грузов". В России утверждают, что основная масса груза – это продукты питания: консервы, мука, сахар, крупы, макаронные изделия, каши, масло, пюре, соки, а также семена культур, художественная и учебная литература.

В МЧС РФ заявили, что перед прибытием на госграницу колонна разделится на две части: одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

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Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои".

Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".