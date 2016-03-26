Во Львове полицейские оштрафовали водителя Садового (фото)

Во Львове работники патрульной полиции оштрафовали водителя городского председателя Львова Андрея Садового за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщил УНИАН председатель общественной организации «Варта 1», которая совместно с правоохранителями приобщается к патрулированию города, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, полицейские вынесли постановление на водителя служебного автомобиля мэра Львова Андрея Садового (остановка, посадка-высадка пассажиров на трамвайной колее).

«Полицейские не закрыли глаза на правонарушения даже когда увидели, что из автомобиля выходит мэр города Андрей Садовый. Пассажир вышел на пути, потом водитель принял вправо на требование полиции», - рассказал Зинкевич.

В патрульной полиции Львова подтвердили информацию о нарушении ПДД водителем городского председателя Львова.

«25 марта в 16.10 в центре города автомобиль Toyota выехал на проспект Свободы с улицы Дорошенко, чем нарушил правила, ведь там одностороннее движение. Патрульные остановили водителя, который признал свое нарушение и уплатил штраф 255 гривен на месте через терминал. Выяснилось, что это был водитель городского головы», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Во Львовском городском совете, комментируя данное происшествие, отметили, что «сотрудники полиции оштрафовали машину аппарата исполнительного комитета Львовского городского совета за нарушение правил дорожного движения. Водитель машины заплатил штраф. Городской председатель Львова Андрей Садовый поблагодарил работников полиции за качественную работу».

«Безопасность на дороге очень важна. Никто не должен нарушать правил дорожного движения, тогда у нас не будет тех несчастных случаев, которые имеем за последние годы. Спасибо полиции за качественную работу», - отметил Садовый.