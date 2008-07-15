Сильный дождь и ветер оставили без электрики 169 населенных пунктов

В ночь с 14 на 15 июля вследствие осложнения погодных условий (сильный дождь и порывы ветра местами до 20 м/с) и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 5-ти областях Украины произошло обесточивание 169 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности обесточены в Ривненской области - 55 населенных пунктов, в Волынской - 48 н.п., Ивано-Франковской - 32 н.п., Закарпатской - 20 н.п. во Львовской - 14 населенных пунктов.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.