Милиционеры, обвиненные по "делу Зайцевой", взяты под стражу

Предъявлено обвинение бывшим начальникам отделения уголовного розыска и отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних г. Макеевки Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры следственным путем раскрыли преступление, совершенное в отношении гражданки С.Зайцевой. В сентябре 2000 года под психологическим и физическим давлением работников милиции одного из райотделов Макеевки С.Зайцева оговорила себя в убийстве, которого она не совершала, за что была незаконно привлечена к уголовной ответственности и длительное время отбывала наказание в местах лишения свободы.

9 июля бывшие начальники отделения уголовного розыска и отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних были задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Украины (1960 года) - превышение служебных полномочий.

Подольским районным судом г. Киева указанным лицам избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Досудебное следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2000 года прокуратура одного из районов г. Макеевки возбудила уголовное дело по обвинению С.Зайцевой по факту преднамеренного убийства, в соответствии с которым обвиняемая была приговорена к 7 годов 6 месяцам лишения свободы. Позднее были установлены настоящие виновные по делу С.Зайцевой.

После выхода на свободу 28-летняя С.Зайцева умерла от туберкулеза, которым она заболела в местах лишения свободы, оставив сиротами троих детей.