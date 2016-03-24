Умер руководитель хора имени Верьовки Анатолий Авдиевский

20:28, 24 марта 2016
Общество
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Сегодня умер генеральный директор-художественный руководитель Национального народного хора имени Верьовки Анатолий Авдиевский.

newsradio.com.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-службы коллектива. Авдиевский также возглавлял Национальный всеукраинский музыкальный союз, был академиком Академии педагогических наук Украины и членом Академии искусств Украины.

В 1968 году он получил Шевченковскую премию совместно с Григорием Верьовкой за создание концертных программ заслуженного украинского народного хора имени Григория Верьовки. В 2003 году получил звание Героя Украины.

Анатолию Авдиевскому было 82 года.

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