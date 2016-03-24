Умер руководитель хора имени Верьовки Анатолий Авдиевский
20:28, 24 марта 2016Общество
1202
Сегодня умер генеральный директор-художественный руководитель Национального народного хора имени Верьовки Анатолий Авдиевский.
Анатолию Авдиевскому было 82 года / newsradio.com.ua
Об этом говорится в сообщении пресс-службы коллектива. Авдиевский также возглавлял Национальный всеукраинский музыкальный союз, был академиком Академии педагогических наук Украины и членом Академии искусств Украины.
В 1968 году он получил Шевченковскую премию совместно с Григорием Верьовкой за создание концертных программ заслуженного украинского народного хора имени Григория Верьовки. В 2003 году получил звание Героя Украины.
Анатолию Авдиевскому было 82 года.
Умер художественный руководитель и дирижер хора имени Вереьовки Анатолий Авдиевский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter