Треть Луганской области осталась без света
09:14, 24 марта 2016Общество
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В Луганской области из-за поломки на энергоблоке ДТЭК "Луганская ТЭС" ограничено энергоснабжение.
В Луганской области ограничено энергоснабжение / Фото УНИАН
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в настоящее время в связи с поломкой на первом энергоблоке ДТЭК "Луганская ТЭС" (г. Счастье) на территории области частично ограничено энергоснабжение.
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Ведутся ремонтные работы, завершение которых планируется в течение двух часов.
Также это подтвердил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
"Треть области осталась без света", - сообщил он.
На електростанції в м.Щастя сталась технологічна аварія. Третина області залишилась без світла.Енергетики працюють задля вирішення проблеми.— Георгий Тука (@tuka_george) March 24, 2016
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