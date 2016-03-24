Треть Луганской области осталась без света

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в настоящее время в связи с поломкой на первом энергоблоке ДТЭК "Луганская ТЭС" (г. Счастье) на территории области частично ограничено энергоснабжение.

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Ведутся ремонтные работы, завершение которых планируется в течение двух часов.

Также это подтвердил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Треть области осталась без света", - сообщил он.