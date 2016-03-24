Суд РФ арестовал протаранившее опоры Керченского моста турецкое судно

Кроме того, на сухогруз наложен арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

"Капитану морского порта Таганрог запрещен выпуск из порта морского судна "Лира". Соответствующее решение, подлежащее немедленному исполнению, принял Арбитражный суд Ростовской области", — говорится в сообщении.

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Кроме того, собственнику судна "предъявлено морское требование" о возмещении ущерба.

"Морское требование", согласно Кодексу торгового мореплавания России, — это любое требование, возникшее в связи с причинением кому-либо ущерба при эксплуатации судна.

Напомним, сухогруз уничтожил опору строящегося моста вечером в субботу, 19 марта, однако известно об инциденте стало только 22 числа. Судно навалилось на опору рабочего моста № 2, который строится между островом Тузла и фарватером.

Из-за столкновения также была уничтожена опора № 80. Кроме того, уничтожены две маячные сваи, а опоры № 79 и № 81 получили смещения.