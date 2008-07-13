"Газпром" и Иран пришли к пониманию

ОАО "Газпром" и Национальная иранская нефтяная компания подписали меморандум о взаимопонимании по итогам визита делегации "Газпрома" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран.

Для реализации положений меморандума будет создана совместная рабочая группа.

В рамках визита прошла встреча с министром нефти и управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании. Участники встречи обсудили первоочередные шаги по развитию сотрудничества в нефтегазовой сфере, включая создание СП для реализации проектов по разведке и разработке газовых и нефтяных месторождений, строительства объектов нефте- и газопереработки и транспорта в Иране, говорится в сообщении.

Стороны договорились также создать совместное предприятие по нефтегазовым проектам в Иране, России и третьих странах.

Обсуждалась возможность осуществления разменных операций. Иранская сторона также поставила вопрос о поставках российского газа в северные районы Ирана на долгосрочной основе.

Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинеджада, в ходе которой стороны обменялись мнениями о возможностях развития взаимовыгодного долгосрочного партнерства между "Газпромом" и Ираном.