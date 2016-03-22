В пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стоят почти 700 автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 8:00, на украинско-польской границе в пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области образовалась очередь из 180 автомобилей.

Во Львовской области в очереди зафиксировано в пунктах пропуска "Рава-Русская" (120 автомобилей), "Угринов" (150 автомобилей), "Грушев" (25 автомобилей), "Шегини" (50 автомобилей).

Читайте такжеНа украинско-румынской границе активисты за выходные заблокировали 63 российских фуры

На украинско-румынской границе, в пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области в очереди стоят 60 грузовых автомобилей. В пункте пропуска "Порубное" Черновицкой области, очередь грузовых автомобилей составляет 95 единиц.