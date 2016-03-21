Der Spiegel: Показательный суд

Об этом пишет Беньямин Биддер в статье "Показательный суд", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Есть моменты, когда судьба, кажется, выбирает своих героев, независимо от их личности. Примером тому служит 35-летняя украинка Надежда Савченко, родившаяся в Киеве. Уже 20 месяцев она находится в заключении в Российской Федерации.

В начале этой недели российский суд объявит приговор. Савченко принимала участие в революции на Майдане, прошла подготовку в качестве вертолетчика в украинской армии, но участвовала в войне на востоке Украины в качестве члена добровольческого батальона. Высока вероятность того, что там она была похищена секретной службой России – и после ее обвинили в хладнокровном убийстве российского журналиста.

По словам прокуроров, в ходе боевых действий Савченко намеренно направила огонь гаубиц на съемочную группу российского телеканала. Российское правосудие требует для нее 23 лет лишения свободы. Но доказательства, представленные обвинением, не смогли убедить большинство наблюдателей судебного процесса, наоборот: политики в Европе и Америке выступают за освобождение Савченко. На родине Савченко получила статус национальной героини.

Российская сторона характеризует случай, как подлость. После ареста Савченко, лояльная Кремлю пресса писала о "машине для убийств в юбке". Москва использовала Савченко в качестве доказательства своего тезиса о том, что на востоке Украины Киев ведет варварскую войну и ведет охоту на русских. Телевизионный репортер Игорь Корнелюк (37 лет), перед гибелью в июне 2014 года, пострадал от шрапнели артиллерийского снаряда в непосредственной близости от Луганска на востоке Украины. Во время нападения был убит второй сотрудник канала Корнелюка, Антон Волошин. Россияне утверждают, что Савченко выследила двух журналистов и специально направила на них огонь артиллерии. "Убит за правду: В Украине продолжается охота на журналистов", под таким заголовком вышел московский таблоид "Аргументы и Факты". Телеканал НТВ, принадлежащий газовой империи "Газпром", говорил о "целенаправленном, циничном убийстве".

На момент совершения преступления Савченко уже давно была в плену

Очевидно, что толкование украинской стороны отличается: Надежду Савченко называют героиней, которая противостоит все более агрессивной России, примером любви к свободе и отваги. Президент Украины Петр Порошенко наградил Савченко званием "Герой Украины". Она – "символ несокрушимости украинского духа и героизма, символ того, как нужно защищать и любить Украину".

Было бы неправильно искать истину среди двух толкований. Российское обвинение запуталось во многих противоречиях. Данные с мобильного телефона Савченко доказывают, что на момент нападения на репортера она уже была в плену на базе сепаратистов. Российский эксперт в области астрономии подтвердила это в суде, по положению солнца на видеозаписях она определила время захвата Савченко. Надежду также обвиняют в незаконном пересечении российской границы. После того, как 23 июня сепаратисты отпустили ее, она якобы выдавала себя за беженку.

Заложники играют важную роль в конфликте – их можно обменять на захваченных врагом людей. Александр Бастрыкин, глава ведущего российского Следственного комитета, утверждал, что Савченко в течение нескольких дней свободно перемещалась на территории России. Она планировала диверсии, и была арестована "только на четвертый день, то есть 30 июня". В судебных документах написано по-другому: подчиненные Бастрыкина допрашивали Савченко уже 25 июня.

Прозвище "Пуля"

Не всё в биографии Савченко соответствует ее статусу героя, который она получила в Украине. В украинской армии она считалась угрозой безопасности. В течение нескольких месяцев она находилась с украинскими подразделениями в Ираке. Развертывание закончилось скандалом: Савченко вела себя агрессивно, говорят бывшие коллеги. У нее было прозвище – "Пуля". В марте 2005 года в ночное время она без разрешения отлучилась из подразделения, но чуть позже ее привели назад американские солдаты. В рюкзаке у нее было несколько гранат. После возвращения она появилась на телевидении. В шоу "Битва экстрасенсов" она представилась снайпером.

Но такие нюансы больше не имеют значения. Случай Савченко похож на дело Сергея Магнитского, который после издевательств умер в российской тюрьме в 2009 году. В качестве эксперта в области налогового права Магнитский помогал ненадежным крупным инвесторам обходить налоги. Потом он попал под перекрестный огонь в споре между своим боссом и коррумпированными российскими чиновниками. Магнитского взяли под стражу, отказали ему в медицинском обследовании, чтобы оказать давление на инвестора. Совет по правам человека президента РФ заключил, что в заключении Магнитский подвергался жестокому обращению и, вероятно, был избит до смерти.

Сегодня уже никто не помнит о его уловках с налогами. Но несправедливость, выпавшая на долю Магнитского, имеет очень большое значение.