8-летний мальчик повесился на самодельной качели

В селе Скосогоровка Богодуховского района Харьковской области произошел несчастный случай с ребенком.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей областной милиции, находясь на отдыхе у своей бабушки, во время игры на самодельной качели по неосторожности повесился мальчик из Харькова, 1999 года рождения.

Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Работники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия, сообщили в ЦОС.