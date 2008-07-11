8-летний мальчик повесился на самодельной качели
22:31, 11 июля 2008Общество
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В селе Скосогоровка Богодуховского района Харьковской области произошел несчастный случай с ребенком.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей областной милиции, находясь на отдыхе у своей бабушки, во время игры на самодельной качели по неосторожности повесился мальчик из Харькова, 1999 года рождения.
Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.
Работники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия, сообщили в ЦОС.
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