Готовность ЖКХ к отопительному сезону составляет всего 40-45%

Новый вице-премьер-министр Украины, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК отмечает низкий уровень подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Об этом он заявил сегодня на своей первой пресс-конференции после селекторного совещания по вопросам подготовки ЖКХ к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что ситуация сегодня очень непростая, ведь к началу отопительного сезона осталось полтора месяца, а готовность регионов составляет всего 40-45%. «Это очень и очень мало… Так нельзя готовить хозяйство. С марта прошло столько времени, а еще и половина не сделана». Он отметил, что когда температура на улице опустится ниже 8 градусов тепла, все дома, детсады и больницы должны получить тепло. «Алчевск, Александрия не могут повториться. И мы не допустим этого», - отметил он.

В то же время отвечая на вопрос журналистов, возможно ли повторение крупных аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве во время зимы как в прошлом году, он отметил: «исключать ничего нельзя. Но если произойдет так как было в Алчевске, можно усугубить, а можно ликвидировать (проблему – УНИАН)».

Справка УНИАН. 4 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства. В частности, вице-премьер-министром - министром строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины назначен В.РЫБАК. Народный депутат Украины избран в парламент нынешнего созыва по спискам Партии регионов. Порядковый номер в списке – 13. В.РЫБАК также является заместителем председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде, Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Родился 3 октября 1946 года в г.Донецк.

Образование высшее, в 1973 г. окончил Донецкий государственный университет, экономический факультет, по специальности - экономист.